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РПЛ

Сегодня, 19:27

Андрей Федоров считает, что гол «Рубина» в ворота ЦСКА отменили неправильно

Алина Савинова
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Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров высказался об отмененном голе казанской команды в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ (0:0).

Главный арбитр встречи Павел Кукуян отменил гол хавбека «Рубина» Николы Чумича на 5-й минуте из-за игры рукой у Иву.

«Считаю, что это неправильно. Есть такие моменты, когда начинают возмущаться рядом находящиеся футболисты. Там ничего такого даже близко не было. Когда укрупняют повтор видно что мяч, на 95% попадает в лицо и 5% в руку. Рука вообще ничего не изменила: ни направление мяча, ни что-то еще. Я считаю, что этот гол неправильно отменили», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

«Рубин» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-fyodorov-schitayu-chto-gol-rubina-v-vorota-cska-otmenili-nepravilno-297323/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Федоров
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