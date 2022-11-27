Бывший тренер «Локомотива» Федоров считает, что судьи должны давать интервью после матчей

Судейство
Сегодня, 10:50
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров поддержал идею о том, что судьи должны давать комментарии после матча.
«У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр», — цитирует Федорова Metaratings.ru.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что судьи могли бы давать комментарии после матча. Сами арбитры сообщали, что для них такие интервью были бы некомфортными.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования