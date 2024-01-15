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Сегодня, 18:25

Андрей Федоров считает, что в РПЛ нет команд, которые сильно выделяются

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Андрей Федоров поделился ожиданиями от второй части РПЛ после завершения зимней паузы.

«Сейчас футбол непредсказуем. Нет такого, чтобы кто-то суперсильно выделялся по игре или еще по каким-то моментам.

Да, есть в каких-то клубах футболисты с большим исполнительским мастерством, которые могут решить одну игру. Но впереди еще 12 туров, очень многое еще может произойти. Все будет зависеть от зимы и трансферов", — цитирует Федорова Metaratings.

«Краснодар» (38 очков) лидирует в РПЛ после 18 туров. Второе место занимает «Зенит» (36), а третьим идет «Динамо» (32). Первый тур РПЛ после завершения зимнего перерыва состоится 1-3 марта.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
Андрей Федоров
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