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Федун: «Для меня так: выиграл «Спартак» — здорово. Проиграли — омерзительно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Победа — это всегда приятно. Но я не эксперт, я болельщик. Поэтому для меня так: выиграли — здорово. Проиграли — омерзительно. Давайте посмотрим, чем закончится хотя был полсезона. Пока то выиграем, то проиграем с одинаковым успехом», — цитирует «РБ Спорт» Федуна.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.

Шамар Николсон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Спартак» возвращает себе уверенность — теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун

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