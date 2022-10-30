Сегодня, 18:55
Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
«Как мне игра? На поле играют 10 русских, половина воспитанников. Это приятно.
Промес лучший в РПЛ? Большую пользу приносит.
Трансфер Мевли — провал? Зачем оценивать», — заявил Федун.
«Спартак» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей (три победы в Кубке России, пять побед и одна ничья в чемпионате). «Красно-белые» набрали 32 очка и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования