Андрей Федун: «У Леонида после дерби вообще все прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак»

Сегодня, 17:30
Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда экс-владелец красно-белых Леонид Федун посетит матч команды.
— Как оцените результат матча с ЦСКА (1:0)?
— Дерби — во (показал большой палец)! А что еще надо?
— Стоит ли оставлять Вадима Романова?
— Давайте дождемся, а потом будем говорить, какого тренера оставлять, а какого нет. Сейчас десятки тысяч болельщиков «Спартака» довольны.
— Как там Леонид Федун поживает?
— Великолепно. А после такого дерби вообще прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак». Торопиться и волноваться не надо.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Да у него и до дерби всё прекрасно было.Да и до Спартака,и в Спартаке,и после Спартака.
23.11.2025
П_о_в_а_р
Здоровья Леониду Арнольдычу!!! И Зарем Равильевных побольше!!!
23.11.2025
Федор
А где мой коментарий??
23.11.2025
Федор
ЯКОБЫ БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ???:joy::joy::joy::joy::joy:, а просто расхитители СТРАНЫ , ПРИВЕТ МОНАКО!!!!!
23.11.2025
lvb
С какой радости миниПапик решил шо у ФК СМ "десятки тысяч болел"?)) Их МИЛЛИОНЫ)
23.11.2025
Федор
СП ВЫ ИДИОТЫ??? ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ?? Видео или видео??? Лебеда ты вам люди 1991 год вспомнят!!!
23.11.2025
Павел Заблоцкий
Трудно с Лазурного берега в Москву добираться....
23.11.2025
Николай
Братец- два состава
23.11.2025
Прожарка свиней
Надеюсь, что в Россию данный персонаж, "у которого все хорошо", приедет в наручниках прямиком сразу в суд.
23.11.2025
korkodil
– Как там Леонид Федун поживает? – Великолепно. Леонид Арнольдович на прошлой неделе виллу во Франции купил за 87 млн, чего и вам желаю, спасибо, что поинтересовались. Хорошего вам настроения.
23.11.2025