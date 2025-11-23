Андрей Федун: «У Леонида после дерби вообще все прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда экс-владелец красно-белых Леонид Федун посетит матч команды.

— Как оцените результат матча с ЦСКА (1:0)?

— Дерби — во (показал большой палец)! А что еще надо?

— Стоит ли оставлять Вадима Романова?

— Давайте дождемся, а потом будем говорить, какого тренера оставлять, а какого нет. Сейчас десятки тысяч болельщиков «Спартака» довольны.

— Как там Леонид Федун поживает?

— Великолепно. А после такого дерби вообще прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак». Торопиться и волноваться не надо.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.