Сегодня, 17:30

Андрей Федун: «У Леонида после дерби вообще все прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда экс-владелец красно-белых Леонид Федун посетит матч команды.

— Как оцените результат матча с ЦСКА (1:0)?

— Дерби — во (показал большой палец)! А что еще надо?

— Стоит ли оставлять Вадима Романова?

— Давайте дождемся, а потом будем говорить, какого тренера оставлять, а какого нет. Сейчас десятки тысяч болельщиков «Спартака» довольны.

— Как там Леонид Федун поживает?

— Великолепно. А после такого дерби вообще прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак». Торопиться и волноваться не надо.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

10

  • 555 555

    Да у него и до дерби всё прекрасно было.Да и до Спартака,и в Спартаке,и после Спартака.

    23.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Здоровья Леониду Арнольдычу!!! И Зарем Равильевных побольше!!!

    23.11.2025

  • Федор

    А где мой коментарий??

    23.11.2025

  • Федор

    ЯКОБЫ БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ???:joy::joy::joy::joy::joy:, а просто расхитители СТРАНЫ , ПРИВЕТ МОНАКО!!!!!

    23.11.2025

  • lvb

    С какой радости миниПапик решил шо у ФК СМ "десятки тысяч болел"?)) Их МИЛЛИОНЫ)

    23.11.2025

  • Федор

    СП ВЫ ИДИОТЫ??? ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ?? Видео или видео??? Лебеда ты вам люди 1991 год вспомнят!!!

    23.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    Трудно с Лазурного берега в Москву добираться....

    23.11.2025

  • Николай

    Братец- два состава

    23.11.2025

  • Прожарка свиней

    Надеюсь, что в Россию данный персонаж, "у которого все хорошо", приедет в наручниках прямиком сразу в суд.

    23.11.2025

  • korkodil

    – Как там Леонид Федун поживает? – Великолепно. Леонид Арнольдович на прошлой неделе виллу во Франции купил за 87 млн, чего и вам желаю, спасибо, что поинтересовались. Хорошего вам настроения.

    23.11.2025

    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Андрей Федун
    Леонид Федун
