Андрей Федун — о переходе Медины в «Спартак»: «Это бизнес. Где интереснее, туда и переходят»

Андрей Федун, бывший член совета директоров «Спартака», поделился мнением о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в московскую команду.

«Не могу оценить, я не профессионал. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Федуна.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. За красно-белых он дебютировал в матче 3-го тура чемпионата России против «Рубина» (4:1) и отметился в этой встрече голом.