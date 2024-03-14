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14 марта, 21:20

Андрей Федун — о ситуации с Промесом: «Жаль, что хороший игрок у нас исчез»

Алина Савинова
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

29 февраля стало известно, что нападающий не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП. Позже он был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов.

«Человек же тоже должен быть с... (показывает на голову. — Прим. «СЭ»). Зачем ехать на машине, биться и бежать?» — приводит «РБ Спорт» слова Федуна.

Также он ответил на вопрос, нанес ли Промес удар по имиджу московского клуба.

«Мне сложно судить. Жаль, что хороший игрок у нас исчез. Если он правда получит семь лет, это будет очень обидно», — добавил специалист.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
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