Андрей Федун: «8 очков отрыва у «Зенита»? Ну и что? Молодцы!»

Брат бывшего председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Андрей Федун высказался о перспективах красно-белых на чемпионство в текущем сезоне.

— Есть судейство, они решают, что обсуждать. Болельщицкий взгляд всегда однозначный.

— Борьба за чемпионство закончилась?

— Почему борьба за чемпионство закончилась? «Зенит» побеждает «Нижний Новгород»? Ну и что!

— 8 очков реально можно отыграть?

— Кто-то знает, что произойдет завтра? 8 очков у «Зенита»? Ну и что? Молодцы!

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.