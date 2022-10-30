Андрей Федун заявил, что не намерен входить в совет директоров «Спартака»

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Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что не намерен входить в совет директоров клуба.
«Почему я должен входить в совет директоров? «Лукойл» — совсем другая организация.
Разговаривал ли я с Матыциным? Нет», — заявил Андрей Федун.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против «Ростова» (2:4) 11 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования