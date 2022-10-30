Андрей Федун заявил, что не намерен входить в совет директоров «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что не намерен входить в совет директоров клуба.

«Почему я должен входить в совет директоров? «Лукойл» — совсем другая организация.

Разговаривал ли я с Матыциным? Нет», — заявил Андрей Федун.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против «Ростова» (2:4) 11 сентября.