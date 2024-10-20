Сегодня, 10:00
Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал «СЭ» о сентябрьском визите своего брата Леонида в Москву.
— Не могу не спросить про вашего брата.
— Вот какое отношение к этому всему (показывает на стадион «Спартака») имеет мой брат? История закончилась же. Сейчас другие руководят.
— То есть информация о его приезде в Москву в сентябре — лишь слухи?
— Ну, приехал и приехал. Он же тут по своим делам ездит. У него здесь достаточно много дел.
Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций клуба, Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.
Дарик Агаларов