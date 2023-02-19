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Андрей Гордеев: «Малком и Клаудиньо 100% усилят сборную и соответствуют уровню нашей команды»

Алина Савинова
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Российский тренер Андрей Гордеев отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо в скором времени получат российские паспорта.

«Сейчас застойные времена для футбола. Если два бразильца принесут пользу российской сборной, то отношусь к натурализации футболистов положительно. Наверное, это неплохо, что иностранные игроки имеют желание выступать за нашу страну. Они 100% усилят сборную и соответствуют уровню нашей команды. Но другой вопрос: насколько сейчас это нужно. С одной стороны, это хорошо для «Зенита» и их смело можно называть россиянами, ха-ха. Могу представить их в футболке сборной России, Марио Фернандес же играл за нас. Если говорить о конкуренции, думаю, сейчас они никому не перекрывают дорогу. Это движуха какая-то, но большего здесь не вижу», — приводит Sport24 слова Гордеева.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-gordeyev-malkom-i-klaudino-100-usilyat-sbornuyu-rossii-i-sootvetstvuyut-urovnyu-nashey-komandy
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Андрей Гордеев
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