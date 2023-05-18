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18 мая, 19:41

Гордеев: «ЦСКА обыграет «Спартак», а «Краснодар» выиграет у «Ростова»

Гордеев поделился ожиданиями от 28-го тура РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился ожиданиями от 28-го тура РПЛ.

«ЦСКА сейчас сильнее и более организован. Он по игре выглядит предпочтительнее. А «Спартак» эмоционален, как всегда. Может выдать свою историю. Тем более матч будет у красно-белых дома. В одной конкретной игре, спартаковцы могут выдать хороший футбол, но армейцы, как мне кажется, будут сильнее в этой встрече. Матч «Краснодар» — «Ростов»? Это будет очень интересный матч. Быки должны у себя дома набрать очки. «Ростову» будет сложно побороться за второе место», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» пройдет в тот же день. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005127183_gordeev_cska_obyigraet_spartak_a_krasnodar_vyiigraet_u_rostova
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Андрей Гордеев
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