Гордеев: «ЦСКА обыграет «Спартак», а «Краснодар» выиграет у «Ростова»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился ожиданиями от 28-го тура РПЛ.

«ЦСКА сейчас сильнее и более организован. Он по игре выглядит предпочтительнее. А «Спартак» эмоционален, как всегда. Может выдать свою историю. Тем более матч будет у красно-белых дома. В одной конкретной игре, спартаковцы могут выдать хороший футбол, но армейцы, как мне кажется, будут сильнее в этой встрече. Матч «Краснодар» — «Ростов»? Это будет очень интересный матч. Быки должны у себя дома набрать очки. «Ростову» будет сложно побороться за второе место», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» пройдет в тот же день. Начало — в 19:00 по мск.