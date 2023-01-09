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Сегодня, 22:24

Андрей Гордеев: «Кухарчук — хороший рабочий вариант для «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев прокомментировал возможный переход полузащитника Ильи Кухарчука в стан черно-белых.

— Мне кажется, что у Ильи есть все качества, плюс он все еще мотивирован, у него хороший настрой, который мы видели в «Химках». Это говорит о потенциале и о том, что сам игрок не перестает развиваться. Поэтому я думаю, что Кухарчук — хороший рабочий вариант для «Торпедо». Тем более, наличие нападающего сейчас очень важно для команды, — цитирует Гордеева «РБ Спорт».

— Вы упомянули «Химки», в которых в первой части чемпионата творилось что-то невообразимое. Подобные истории не отбивают желания в принципе играть в футбол?

— Мы готовы ко всем сложностям, профессионалы вне зависимости от того, что преподносит судьба, будут двигаться вперед. И это самое главное. И Илья, убежден, умеет справляться со сложностями, которые периодически возникают. Может, благодаря им мы и не теряем тонус!

— «Торпедо» и «Химки» — два самых явных претендента на вылет. Получается, Кухарчук сейчас усилил главного конкурента...

— Не вижу в этом ничего такого, на чем стоило бы заострять внимание. Закончилась одна история, начинается другая. А что касается «Торпедо», в котором не удалось немного поработать и застать всю эту атмосферу, то, знаете, по организации, по желанию, по тому, как реагирует на все вопросы руководство, эта команда должна остаться в РПЛ.

В текущем сезоне Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-gordeev-kuharchuk-horoshij-rabochij-variant-dlya-torpedo-dumayu-klub-ostanetsya-v-rpl/
Илья Кухарчук
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Андрей Гордеев
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