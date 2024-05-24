Канчельскис — о чемпионской гонке в РПЛ: «Перед последним туром подскочат продажи успокоительных»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

«Чемпионство ходит из рук в руки в этом сезоне. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» любезно передают друг другу титул, но никто так и не решается его забрать. Наверное, перед последним туром РПЛ подскочат продажи успокоительных. Лучше всего в этом плане болельщикам «Дианмо», потому что им можно смотреть только один матч, не обращая внимания на параллельную игру», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Перед последним туром «Динамо» (56 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Вторым идет «Зенит» (54), третьим — «Краснодар» (53).