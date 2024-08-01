Канчельскис о драке в баре: «Полиция работает над моим заявлением»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об инциденте с дракой в одном из баров Москвы.

«Заявление в полиции, все идет по плану. Видел, что в Сеть выложили мое фото с фингалом, но уже все нормально, на лице даже и нет ничего, все прошло. Полиция работает над моим заявлением, и жизнь на этом не заканчивается. А то, что писали СМИ и разные каналы — вранье. Какой там нокаут, если его не было? Как говорится, в браке все бывает. Я жив и здоров», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По сведениям Mash, 55-летний специалист был избит после того, как напал на одного из посетителя заведения. Сотрудники бара не смогли привести Канчельскиса в чувства и вызвали скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте и не стали прибегать к госпитализации.