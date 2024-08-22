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Сегодня, 20:51

Канчельскис: «90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о карьере нападающего Артема Дзюбы.

«Наверное, можно сказать, что у Дзюбы не самый простой характер. Может, из-за этого у него не получилось раскрыться в том же «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми тренерам. Но карьера у него в любом случае получилась достойная. 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы. И Артем еще способен поиграть 1-2 года, если у него есть желание и мотивация. Не списывал бы его со счетов», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В настоящее время 35-летний россиянин является свободным агентом. Последним клубом в карьере Дзюбы был «Локомотив».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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