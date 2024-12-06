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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Канчельскис: «Спартак» займет свое четвертое место! В конце сезона они будут искать оправдания»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал пятиматчевую победную серию «Спартака» в РПЛ.

«Резкий всплеск бывает всегда. У них всегда будут всплеск и падение, они займут свое четвертое место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона свое место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать», — приводит слова Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
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