Канчельскис: «Спартак» займет свое четвертое место! В конце сезона они будут искать оправдания»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал пятиматчевую победную серию «Спартака» в РПЛ.

«Резкий всплеск бывает всегда. У них всегда будут всплеск и падение, они займут свое четвертое место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона свое место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать», — приводит слова Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.