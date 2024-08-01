Канчельскис о предложениях: «У меня будет деловые поездки в Лондон и Словакию»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что у него есть варианты с тренерской работой за пределами России.

«Сейчас нахожусь в Москве, но в скором будущем уезжаю заграницу. У меня будут деловые поездки — в Лондон и Словакию. Может, еще одна страна. Пока веду переговоры и решаю личные вопросы — там есть варианты работы. Зачем сидеть здесь, в Москве? Бежать впереди паровоза не хочется. Будут конкретные предложения — будем общаться. Но в ближайшее время я собираюсь улететь из России», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Канчельскис тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.