Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Канчельскис о предложениях: «У меня будет деловые поездки в Лондон и Словакию»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что у него есть варианты с тренерской работой за пределами России.

«Сейчас нахожусь в Москве, но в скором будущем уезжаю заграницу. У меня будут деловые поездки — в Лондон и Словакию. Может, еще одна страна. Пока веду переговоры и решаю личные вопросы — там есть варианты работы. Зачем сидеть здесь, в Москве? Бежать впереди паровоза не хочется. Будут конкретные предложения — будем общаться. Но в ближайшее время я собираюсь улететь из России», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Канчельскис тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
13
Обсудить
Читайте также
Свентек не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024
Скиннер осудила Байлз за золото Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терехин считает, что новый контракт не должен влиять на отношение Тюкавина к игре

Кечинов — о словах Симоняна: «Не стоит забывать, сколько приятных минут Соболев подарил спартаковским фанатам»