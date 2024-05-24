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Канчельскис — о выходе «Химок» в РПЛ: «Ну и чего, Талалаеву памятник поставить?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Химок» в РПЛ.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» назвал Канчельскиса одним из персональных «болельщиков» подмосковной команды.

«Ну и чего, Талалаеву за выход «Химок» в РПЛ памятник поставить? Да, молодцы, что вышли в премьер-лигу, поздравьте его от меня. Пускай и дальше там работает. Но только время покажет, сколько Талалаев проработает в РПЛ и насколько его клуб там задержится», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Химки» 20 мая досрочно гарантировали себе выход в РПЛ. За тур до завершения сезона в первой лиге команда с 63 очками лидирует в турнирной таблице.

Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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