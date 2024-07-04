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Сегодня, 06:03

Канчельскис: «Дзюба и Джикия, оба еще пригодятся в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что 35-летний нападающий Артем Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия еще могут проявить себя в РПЛ.

«Они оба еще пригодятся в РПЛ. Единственный вопрос — кто хочет их видеть в своих командах? Думаю, что даже в командах первой пятерки, учитывая то, что происходит сейчас в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-dzyuba-i-dzhikiya-eshyo-prigodyatsya-v-rpl-379340/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
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