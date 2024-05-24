Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:02

Канчельскис: «Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займет «Динамо». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.

«Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка", — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-realno-smotryu-na-veshi-zenit-vyigraet-rpl-a-dinamo-stanet-tretim-365836/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Панарин и Бобровский встретились в финале Восточной конференции НХЛ
В России готовятся ввести маркировку полимерных труб
Каррера возвращается в Москву, неожиданные новости по Абаскалю и трансфер Сафонова за 15 млн. Что происходит в «Спартаке» перед финальным матчем сезона
В США предрекли Байдену поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным
Еврокомиссар назвал упоминание инцидента с Фицо вырванным из контекста
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Семин: «Топовых игроков в РПЛ недостаточно»

Агент Козлова: «Интерес к Данилу есть и в России, и в Европе»