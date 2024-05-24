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Сегодня, 02:37

Канчельскис: «В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Константин Тюкавин и Андрей Мостовой могли бы играть в европейских клубах.

«Кто из российских игроков мог бы уехать в Европу? Тюкавин и Мостовой — готовые игроки для европейского футбола, они могли бы получить приглашение от какого-то клуба из топ-5 лиг, как мне кажется. Кого-то еще не могу вспомнить.

Кто из «Спартака»? Там Промес уже уехал — в Дубае сидит. Он же уехал все-таки, ха-ха. В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-promes-uehal-v-dubaj-i-sidit-tam-v-spartake-futbolisty-ne-progressiruyut/
Андрей Канчельскис
Андрей Мостовой
Футбол
Константин Тюкавин
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