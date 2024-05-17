Канчельскис: «Спартак» часто приглашал иностранцев, но что-то у них не получалось"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» всегда есть какие-то свои идеи. Вопрос о причине назначения Станковича лучше задать руководству. Как он будет работать — покажет только время. «Спартак» часто приглашал иностранных специалистов, но что-то у них не получалось. Оценить Станковича можно будет только в конце следующего сезона. Почему не Черчесов? Не знаю, я не работаю в «Спартаке», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.