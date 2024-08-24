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Сегодня, 02:18

Канчельскис — о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо: «Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал продление «Зенитом» контрактов с полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

«Вендел и Клаудиньо многое сделали для «Зенита» и стали важной составляющей команды за последние годы. Почему бы и не подписать с ними новые контракты? Это логичнее, чем поиск нового бразильца или другого качественного иностранца, которому во время сезона пришлось бы адаптироваться и столкнуться с языковым барьером.

Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита». Возможно, у клуба не было других вариантов, поэтому и предложили Венделу и Клаудиньо продления», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

 
Вендел (слева) и Клаудиньо (справа). «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо
Источник: Metaratings.ru.
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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