Канчельскис: «Чем дольше Дзюба остается в футболе, тем лучше для него самого»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Дзюба помог «Локомотиву», забив много голов. Не знаю, что там случилось, но в любом случае Артем был полезен. Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого. Но все будет зависеть от его решения», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.