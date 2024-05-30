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Сегодня, 01:43

Канчельскис: «Чем дольше Дзюба остается в футболе, тем лучше для него самого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Дзюба помог «Локомотиву», забив много голов. Не знаю, что там случилось, но в любом случае Артем был полезен. Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого. Но все будет зависеть от его решения», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-chem-dolshe-dzyuba-ostanetsya-v-futbole-tem-budet-luchshe-dlya-nego-367796/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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