Канчельскис: «Дзюба будет забивать и в 36 лет, если его кто-то подпишет, в РПЛ скорость — не главное»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис уверен, что нападающий Артем Дзюба будет забивать в РПЛ и в 36 лет.

«Дзюба адекватно себя оценивает. В слове «телега» нет ничего зазорного для игрока его физических данных. Артем никогда не отличался высокой скоростью, но он хорош в игре на втором этаже и силовой борьбе. Уверен, что Дзюба будет забивать и в 36 лет, если его кто-то подпишет, в РПЛ скорость — не главное», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».