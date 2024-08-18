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Сегодня, 12:57

Андрей Канчельскис назвал главное достижение в карьере

Зарина Халимхонова
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» назвал главное достижение в карьере.

«В моей карьере было много достижений. Самое значимое — выиграли чемпионат Европы со сборной Советского Союза. Естественно, было много хороших клубов. Но самое знаменательное — играть за сборную, за родину. Это было лучшее время. Попасть в сборную — честь, великое событие для футболиста. Для многих спортсменов высшая точка в карьере — выступление на Олимпийских играх. А для футболиста — играть в составе сборной. Очень сложно было попасть в команду. В наше время было много классных футболистов. Попасть в первую национальную сборную Советского Союза — это гордость. Можно сказать, самый пик футбольной карьеры», — сказал Канчельскис «СЭ».

В качестве игрока Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Фиорентину», шотландский «Рейнджерс» и другие команды.

Андрей Канчельскис
Футбол
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