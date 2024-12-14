Канчельскис: «Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал российских игроков, которые могут заинтересовать европейские клубы.

«Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков. Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В этом сезоне Алексей Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач, Максим Глушенков в 10 играх за «Зенит» забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи, а Константин Тюкавин в 18 матчах за «Динамо» забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.