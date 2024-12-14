Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:48

Канчельскис: «Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал российских игроков, которые могут заинтересовать европейские клубы.

«Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков. Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В этом сезоне Алексей Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач, Максим Глушенков в 10 играх за «Зенит» забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи, а Константин Тюкавин в 18 матчах за «Динамо» забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Читайте также
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Сегодня
Вчера
Неделя