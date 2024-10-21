Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:31

Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Свинский поступок!»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отмену стажировки в «Спартаке» для экс-хавбека красно-белых Александра Мостового.

«У «Спартака» свои причуды — это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место — это их место в таблице на ближайшие пять лет. Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним — это свинство!» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

&laquo;Спартак&raquo; отказал Александру Мостовому в&nbsp;стажировке. Мостового не пустили на стажировку в «Спартак». Красно-белым якобы не понравилось интервью Царя

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Личка стал лидером по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранных тренеров
Сперцян: «Не думаю, что у Кордобы был какой-то особый настрой на встречу со «Спартаком»
Агент Селюк: «Ташуев выправит ситуацию в «Ахмате». Но ему нужны немного другие игроки»
Силкин считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство в РПЛ
Булыкин: «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений»
Гомес рассказал, что в матче с «Рубином» попросил Тюкавина дать ему пробить второй пенальти
Сегодня
Вчера
Неделя