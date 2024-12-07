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Сегодня, 13:16

Канчельскис верит в победу «Спартака»: «Обыграют нижегородцев и в хорошем настроении поедут в отпуск на третьем месте»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18 тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

«Спартак» молодцы. Видно, что хорошо разбирали последних своих соперников. Думаю, «Спартак» обыграет нижегородцев и в хорошем настроении поедет в отпуск на третьем месте в турнирной таблице. Будь сейчас еще игры, приблизились бы сильнее к лидерам», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Спартаковцы набрали 34 очка в 17 турах РПЛ, а нижегородцы — 16 очков. В первом круге «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:0.

Дарик Агаларов

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Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
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