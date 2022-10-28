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Канчельскис: «Дзюба вошел в историю российского футбола. Артем — топ-1 нападающий России»

Канчельскис оценил вклад Дзюбы в российский футбол
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вклад экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в российский футбол.

«Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что ему 34 года уже, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артем Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете!

Думаю, еще лет 7 или 10 его рекорд никто не побьет. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший! Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если он в Европе поиграл бы. Легенды — Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артем — нет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В России 34-летний Дзюба поиграл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».

Россиянин в августе 2022 года стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». Контракт нападающего с клубом действует до конца июня 2023. В этом сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-dzyuba-voshel-v-istoriyu-rossijskogo-futbola-artem-top-1-forvard-rossii/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
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