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Сегодня, 18:00

Канчельскис: «Если в «Кадисе» сильно хотят Абаскаля, они договорятся со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Мне все равно отпустят его или нет. Если они сделают ему предложение, от которого он не сможет отказаться, наверное уйдет. Мы все гадаем на ромашке — уйдет не уйдет. Будет конкретное предложение, будет думать. Если они его сильно хотят и считают, что он им поможет, они могут договориться со «Спартаком» о сумме. Все будет зависеть от «Спартака» — у них контракт, они главные действующие лица в этой ситуации, а договориться о деньгах можно всегда», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», а «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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