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Сегодня, 19:03

Канчельскис рассказал, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»

Канчельскис вспомнил, как Лобановский отправил Юрана в часть: «Рота, подъем» в 6 утра»
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ легионеров возвращаться в клубы РПЛ, рассказав историю про бывшего одноклубника Сергея Юрана.

— Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?

— Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку. Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание.

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

Дарик Агаларов

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Андрей Канчельскис
Сергей Юран
Бителло
Виктор Мендес
Хорди Томпсон
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