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Сегодня, 16:55

Канчельскис сравнил «Зенит» с «Арсеналом» 2004 года: «Может, будет сезон без поражений»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ. Питерцы в 16-м туре проиграли дома «Ахмату» (1:2).

«Все бывает. Немного расслабились. Почувствовали, что чемпионство в кармане. Многие вышли на одной ноге, думали, что легко возьмут «Ахмат». Надо не только против топ-клубов, но и против других играть. «Ахмат» — молодцы. Это урок для «Зенита». Возможен ли сезон без поражений у «Зенита» в РПЛ? Возможен. В АПЛ было такое с лондонским «Арсеналом». В этом сезоне не судьба, может, в следующем», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Ахмат» с 26 очками занимает пятую строчку.

Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
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