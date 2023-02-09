Канчельскис: «Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, как оценивает работу тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба — работать с тем, что есть. Думаю, «Ростов» может занять третье место по итогам сезона, но «Динамо» и ЦСКА будут наступать на пятки.

Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»? Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец. Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает третье место турнирной таблице, набрав 35 очков за 17 туров.