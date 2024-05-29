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Сегодня, 15:19

Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду — «Чемпионы первых трех туров»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство в следующем сезоне.

«Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне? Каждый сезон поднимается этот вопрос, каждый раз «Спартак» называют претендентом на титул, а по итогу — пятые места. Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду — «Чемпионы первых трех туров». В этом сезоне все уже короновали красно-белых после удачного старта, но потом команда быстро сдулась», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Спартак» в сезоне-2023/24 занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах. В новом сезоне главным тренером красно-белых будет Деян Станкович.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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