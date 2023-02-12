0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, ждет ли возвращения РПЛ.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи. Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» идет вторым с 36 очками.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-stanet-chempionom-tol-ko-esli-s-zenita-snimut-desyat-ochkov/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
9
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Леандро Фернандес назвал Вагнера Лав лучшим бразильцем в истории РПЛ
Леандро Фернандес: «За год у меня не было никаких проблем с Черчесовым»
Гацкан считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ осталась
Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Балахнин: «Карпину надо не беспокоиться за место в «Ростове», а расти дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь

Будаков: «Слышал, что Мамаев открывает футбольную академию вместе со Смоловым в Дубае»