Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, ждет ли возвращения РПЛ.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи. Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» идет вторым с 36 очками.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.