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27 сентября, 23:37

Канчельскис: «Соболева оскорбляют, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим. Какое-то время ему придется играть под давлением. Путь к признанию тут только один — забитые мячи. Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

30 августа 2024 года Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». 27-летний форвард провел за сине-бело-голубых три матча во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
ФК Зенит

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