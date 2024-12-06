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Сегодня, 22:59

Андрей Канчельскис: «Роль запасного игрока может сломать Соболева»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболеву нужно играть. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут игрового времени. Понятно, что он переходил в «Зенит», чтобы получить новый вызов, но пока как-то не получается. А роль запасного игрока может сломать его окончательно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно. У 28-летнего форварда нет результативных действий в РПЛ-2024/25. На счету футболиста два забитых мяча и результативная передача в Кубке России.

В турнирной таблице РПЛ после 17 туров лидирует «Зенит», набравший 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», у которого 38 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (34 очка).

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
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