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Сегодня, 20:23

Канчельскис: «Захаряну не нужно возвращаться в аренду в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Аренда Захаряна в РПЛ? Уехать из РПЛ сложно, а вот вернуться всегда можно успеть. Захарян — молодой парень, у которого еще вся карьера впереди, поэтому говорить о возвращении в РПЛ нет смысла. Ему не нужно возвращаться в аренду в РПЛ. Если уж и уходить в аренду, то куда-то в Испанию или Германию», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 20-летнего россиянина с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне 21-летний Захарян пока не провел ни одного матча. Хавбек пропускает старт сезона из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад

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