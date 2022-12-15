Канчельскис рассказал, как регулировать уровень приобретаемых клубами РПЛ иностранцев

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25 процентов матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50 процентов матчей за сборную своей страны. Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Все зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.

Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне — и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.