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Сегодня, 18:50

Канчельскис: «Зенит» правильно всех скупает, выиграет 10 чемпионств и будет легендой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне на фоне активной трансферной политики «Зенита».

«Зенит» правильно делает, что всех скупает. Они сделают всё, чтобы обогнать «Спартак». Теперь «Спартаку» нужно шевелиться и думать, что дальше будет. «Спартак» выиграл чемпионство девять раз, «Зенит» сейчас выиграет десять — и будет легендой.

Если есть возможность, почему всех не скупать? Они на правильном пути. Я года три назад сказал: будь я президентом, я бы задачу поставил так: десять чемпионств, и мы крутые. «Зенит» делает то, что и все: ослабляет команды конкурентов, так было всегда», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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