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Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства. Это иллюзия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Продление контракта Абаскаля — это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе. Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

33?летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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