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8 июня, 23:24

Канчельскис — об удалении Джикии: «Зато видно, что он не равнодушен и переживает за клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации защитника «Спартака» Георгия Джикии на два матча.

«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя. Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им все равно, лишь бы деньги платили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Источник: Metaratings
Андрей Канчельскис
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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