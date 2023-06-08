Канчельскис — об удалении Джикии: «Зато видно, что он не равнодушен и переживает за клуб»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации защитника «Спартака» Георгия Джикии на два матча.

«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя. Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им все равно, лишь бы деньги платили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча «Крылья Советов» — «Спартак».