Канчельскис: «Ионов и Набабкин будут играть, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал для «СЭ» возвращение полузащитника Алексея Ионова в «Ростов».

«А есть альтернатива какая-то? Где наша молодежь? Та самая, которая проигрывает белорусам 1:5. Такие, как Ионов и Набабкин, будут играть долго, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки. Все же кричали, что у нас молодежь такая классная. Что-то я не вижу их. При всем уважении к Белоруссии, 1:5 проигрывать нельзя. Из-за неимения другого варианта «Ростов» подписал Ионова. Потому что он опытный. Может еще играть несколько лет», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

20 июня «Ростов» объявил о возвращении 34-летнего Ионова. Он подписал соглашение с клубом на два года.