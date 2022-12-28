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Канчельскис — о переходе РФС: «Надо пытаться остаться в Европе. Сломя голову бежать в Азию не нужно»

Андрей Канчельскис рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азию
Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Затрудняюсь ответить на вопрос надо ли переходить в Азию, — заявил Канчельскис. — Надо пытаться остаться в Европе. У нас там есть имидж. Надо оставаться, а дальше посмотрим, что будет. Нужна пауза. Пока торопиться и бежать сломя голову в Азию не нужно. Не может вся ситуация вечно продолжаться. Должно что-то измениться», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-nado-py-tat-sya-ostat-sya-v-evrope-slomya-golovu-bezhat-v-aziyu-ne-nuzhno/
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