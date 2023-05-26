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Канчельскис: «Если все будет нормально, в ближайшее время приступлю к тренерской работе»

Канчельскис рассказал, что планирует вскоре возобновить тренерскую карьеру
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что планирует вскоре возобновить тренерскую карьеру.

«Мы сейчас над этим работаем. Ведутся переговоры. Если все будет нормально, то приступлю в ближайшее время. Есть ли предложения из России? Нет пока. Я уже 2,5 года без работы? Во-первых, я являюсь главным тренером сборной Национальной студенческой лиги. У меня есть какая-то практика. Конечно, без дела сидеть очень плохо, но в любом случае над этим сейчас агенты усердно работают. Где меня ожидать? И в Азии можно, может, и в других странах. Есть Европа», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Последним местом работы специалиста был узбекистанский «Навбахор». До этого он тренировал «Солярис» (Москва), «Юрмалу» и был помощником главного тренера в нижегородской «Волге». 54-летний специалист не работает ни в каком клубе с октября 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-esli-vse-budet-normal-no-v-blizhajshee-vremya-pristuplyu-k-trenerskoj-rabote/
Андрей Канчельскис
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