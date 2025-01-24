Канчельскис: «Приятно, что помнят бродяг, которые играли за «МЮ»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что получила поздравления с 56-летием из разных стран, где ранее он играл и работал. В своих соцсетях «Манчестер Юнайтед» в день рождения опубликовал его фотографию в форме команды.

«Меня таким образом поздравил не только «Манчестер Юнайтед», но и «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», где я играл. Приятно, что помнят бродяг, которые играли за МЮ. Всегда трогает, если люди поздравляют. Значит они меня помнят, я что-то хорошее сделал для них.

Что касается поздравлений от «Шахтера» и «Динамо», то из Киева, Донецка, где я был, кто меня знает, мне все звонят. В этом плане проблем нет», — цитирует ТАСС Канчельскиса.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Звезду» (Кировоград), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».