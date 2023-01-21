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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис резко высказался об уровне российского футбола.
«Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.
РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».
Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования